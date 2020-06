BENEFÍCIO UFMS prorroga inscrições para auxílio alimentação de R$ 250 Estudantes podem solicitar auxílio e benefício será concedido a 100 alunos de Três Lagoas

5 JUN 2020 - 13h:30 Por Tatiane Simon

Novo edital publicado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) prorroga até 1º de agosto o prazo para inscrições no processo seletivo de estudantes dos cursos de graduação para o Auxílio Alimentação em caráter emergencial.

O benefício vale para estudantes da UFMS, que podem solicitar o auxílio alimentação emergencial no valor de R$ 250, e que vai atender 100 universitários do campus de Três Lagoas.

O objetivo é colaborar com os alunos que tinham o hábito de frequentar o Restaurante Universitário do campus. O local está fechado há mais de dois meses por conta de medidas de prevenção à contaminação do novo coronavírus e ofertava refeições a um baixo custo para os acadêmicos.

As inscrições para o auxílio alimentação estão abertas e podem ser efetuadas até o dia 1 de agosto pela internet. O objetivo é que 400 estudantes de graduação sejam beneficiados – 250 da Cidade Universitária, 100 do Campus de Três Lagoas e 50 do Campus do Pantanal. A previsão é que o benefício seja concedido durante todo o período de isolamento social e de suspensão das atividades dos restaurantes universitários.

“O propósito do auxílio é o atendimento de estudantes vulneráveis, que em sua maioria fazem as refeições diárias no Restaurante Universitário, por isso o auxílio está direcionado aos Campus do Pantanal, Três Lagoas e Cidade Universitária”, explica Rodrigo Domingues da Costa, chefe da Divisão de Assistência ao Estudante.

Critérios

Para se inscrever é necessário que o estudante possua renda de até um salário mínimo e meio nacional vigente e faça uso regular de um dos três restaurantes da Universidade. É requisito exclusivo deste edital que o estudante esteja cumprindo os estudos dirigidos por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no município do campus em que é matriculado. Os estudantes já contemplados na seleção anterior terão seus benefícios renovados automaticamente e não precisam fazer nova inscrição.