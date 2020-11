ENTREVISTA UFN 3 será importante para agropecuária, destaca ministra Tereza Cristina Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, de Três Lagoas, vai reduzir importação de ureia, destaca ministra

14 NOV 2020 - 07h:10 Por Ana Cristina Santos

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,deputada federal licenciada, Tereza Cristina, (DEM/MS), esteve em Três Lagoas nesta semana. Na ocasião, visitou o Grupo RCN de Comunicação, quando concedeu entrevista a TVC canal 13.1 e rádios Cultura FM de Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

A ministra disse que tem acompanhado o processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras (UFN3), em Três Lagoas, e as informações que obteve é de que o processo de venda da fábrica está avançado e para fase de conclusão. “As informações que tive é de que o processo tem caminhado bem”, destacou.

Tereza Cristina que pertence a classe dos produtores rurais afirmou que essa fábrica será importante para reduzir a importação de ureia, e que esse produto é importante para várias culturas. “Em uma época como esta que temos o dólar alto, e somos importadores desse produto, isso traria certa instabilidade com um produto produzido no Brasil. Hoje importamos 70% do que consumimos no Brasil”, salientou.

A expectativa é de que a Petrobras deve concluir no próximo mês a proposta vinculante da empresa que vencerá a licitação para a compra da fábrica. A previsão é de que neste mês ainda devem ser abertos os envelopes para saber quais, ou qual empresa ofereceu a melhor proposta para a compra da fábrica, cuja obra foi paralisada em dezembro de 2014.

A retomada das obras da UFN 3 é aguardada com grande expectativa, já que mais de sete mil empregos serão gerados. E na fase de operação mais de 500 postos de trabalho serão criados, além disso, a fábrica deve atrair para a cidade outras empresas, gerando mais emprego e receita ao município e Estado. Além disso, vai reduzir a importação de ureia.

SETOR

Durante a entrevista a ministra disse ainda que, apesar da crise econômica ocasionada pela pandemia da Covid-19, o agronegócio se saiu bem e, atualmente é a locomotiva da economia.

A ministra destacou que, no início da pandemia as pessoas estavam com receio de faltar alimentos, mas que o governo fez um trabalho para que isso não acontecesse e o Brasil também continuou exportando. “É importante o país ter credibilidade junto aos seus compradores”, destacou.

Quanto aos preços dos alimentos, a ministra ressaltou que alguns fatores contribuíram para a alta no valor de alguns produtos, e não apenas a pandemia. Ressaltou que alguns produtos sempre passam por sazonalidade. “Mas, não tenho dúvidas de que a inflação dos alimentos vai cair a partir de janeiro e os preços vão se acomodando”, ressaltou. Destacou também que o Brasil deve bater um novo recorde na produção de grãos na safra 2020/2021.

PRESIDENTE

Entre outros assuntos abordados na entrevista, a ministra falou sobre o nome dela ser cogitado para a presidência da Câmara Federal. Tereza Cristina disse que seria uma honra para qualquer pessoa assumir um cargo desse, principalmente para as mulheres, já que o posto sempre foi ocupado por homem. No entanto, disse que o presidente Jair Bolsonaro tem o seu candidato para o cargo, e que pretende continuar à frente do Ministério.