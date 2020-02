CALOR Último mês do Verão deverá ser o mais quente do ano Termômetros devem registrar máxima de até 40ºC nos próximos 30 dias

18 FEV 2020 - 07h:45 Por Gisele Mendes

As chuvas que caíram no município nos últimos dias não foram o suficiente para deixar o clima mais ameno em Três Lagoas. Isso porque, conforme previsões do meteorologista, Natálio Abrahão, não choveu o suficiente.

Em janeiro, a média prevista era de 216 milímetros de chuvas e choveu 186 milímetros. Fevereiro também começou com baixa. O previsto para o mês é de 175 milímetros e nos primeiros 18 dias do mês choveu o equivalente a 70% do esperado.

Com base nessas previsões, os três-lagoenses terão que enfrentar temperaturas altas, que poderão alcançar os 40ºC. Essa alta será recorrente até o dia 20 de março, quando será encerrado o verão no Brasil. “Não tem como ser diferente, pois essa é a estação mais quente do ano e na região Leste de Mato Grosso do Sul, onde fica Três Lagoas, o calor é mais intenso por conta dos rios que cercam a cidade”, explicou.

Élcio Cordeiro é comerciante e mora em São José do Rio Preto. Ele veio a Três Lagoas para instalar o filho, que iniciou o curso de medicina na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O calor o assustou. “Rio Preto é uma cidade quente, mas não como é aqui. Eu não imaginava que pudesse existir um município que fizesse mais calor”, pontuou.

Já o vendedor de picolé, Jonaldo Ribeiro, comemora as altas temperaturas. “Quanto mais quente melhor, pois minhas vendas fluem melhor. Neste período, eu consigo lucrar até 50% a mais e, ao mesmo tempo em que é bom para mim, é ótimo para os clientes que conseguem se refrescar”, destacou.

Para esta terça-feira, a previsão é de máxima de 34ºC com sensação térmica de 38ºC. Pode chover em áreas isoladas.