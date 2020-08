FURTO Um é preso e outro foge ao tentar furtar máquina Máquina prestava serviço em um ponto de restos de construção

11 AGO 2020 - 13h:05 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar conduziu uma pessoa para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por tentativa de furto na manhã de domingo(9) às margens da rua Egydio Thomé, próximo ao bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A pm foi chamada no terreno pelo dono da máquina, no funciona um eco ponto para resíduos sólidos oriundos da construção civil, O proprietário da máquina relatou para os policiais que duas pessoas estavam com um caminhão prancha tentando embarcar a máquina.

Um dos homens que operava a máquina e por imperícia acabou capotando o veículo, o proprietário da máquina foi até a dupla perguntando o que eles estavam fazendo.

O homem que operava a máquina saiu correndo e fugiu, o motorista do caminhão permaneceu no local e disse ter sido contratado para fazer o frete de transporte da máquina. Assim que a PM chegou no local, o motorista relatou que é de outro estado e veio a Três Lagoas contratado para transportar a máquina e que o contratante indicou o operador da máquina que o levaria até o local e ao questionar sobre a documentação, o operador teria apresentado documentos de identificação da máquina.

Após o furto ser evitado a PM levou o dono da máquina e o motorista do caminhão para a Depac, onde ambas as partes tiveram que prestar depoimento e foram liberados logo depois.