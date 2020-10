FALSO SEQUESTRO Homem de 55 anos quase cai no golpe do falso sequestro Os estelionatários exigiram a quantia de R$ 15 mil da vítima

21 OUT 2020 - 07h:45 Por Israel Espíndola

Um homem de 55 anos quase cai no golpe no falso sequestro, onde os golpistas exigiam R$ 15 mil de resgate, o golpe só não foi concretizado pois a vítima percebeu que estava sendo enganado, o caso aconteceu no Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, a vítima teria recebido uma ligação na manhã de terça-feira (20), onde uma voz masculina chorando dizia ser seu filho e estava sendo refém de 'uns caras'. No entanto a vítima perguntava o nome do filho, do outro lado o golpista não respondia e apenas dizia que era seu filho. Em seguida uma terceira pessoa assume a ligação e exige a quantia de R$ 15 mil e marcar um local para entregar o dinheiro e o filho.

A vítima relatou que a ligação durou cerca de 6min11seg, quando percebeu que era golpe do falso sequestro, os estelionatários desligaram o telefone.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil, como estelionato na forma tentada.