ASSEMBLEIA Um minuto de silêncio pelas mais de 100 mil mortes

15 AGO 2020 - 07h:30 Por Da redação

Durante sessão remota nesta semana, o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pediu e foi amplamente atendido pelos colegas, para que fizessem um minuto de silêncio em pesar as mais de 100 mil mortes registradas no Brasil, em decorrência do Coronavírus.

A solicitação, segundo o parlamentar, também teve o sentido de demonstrar total solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para esta enfermidade que abala o mundo.

Para Eduardo Rocha, infelizmente os números só aumentam. “É importante lembrarmos e deixarmos nossas condolências aos que perderam familiares. Neste momento de muita dor, expressamos nossa solidariedade às famílias enlutadas”, disse o deputado.

Em Mato Grosso do Sul, mais de 34 mil pessoas contraíram a Covid-19, e 570 morrem vítimas da doença.

“Estamos vivendo uma situação inimaginável. Então se me permitem, peço que quem puder, tiver esta possibilidade, fique em casa e se não for possível, ao sair, tome todos os cuidados necessários, como utilização da máscara, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Além de pedir proteção a Deus, é isso que podemos fazer. Vamos nos cuidar, em breve tudo isso vai passar”, declarou Rocha.