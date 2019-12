INFRAESTRUTURA Um terço das ruas e avenidas de Três Lagoas não tem pavimentação asfáltica Atualmente o município tem 356 quilômetros de ruas pavimentadas

28 DEZ 2019 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

Conseguir pavimentar 100% das ruas de Três Lagoas é um dos desafios da administração municipal. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), atualmente o município tem 356 quilômetros de ruas pavimentadas, o equivalente a 65%. Restam ainda, segundo ele, 243 quilômetros que são “de terra”.

Guerreiro disse que os gestores passados fizeram a parte “mais fácil”, que não dependia de sistema de capitação de águas pluviais. Agora, para conseguir dar sequência a pavimentação, disse que é preciso executar primeiro obras de drenagem, que têm custo elevado. Tanto que o município tenta contrair um empréstimo de R$ 243 milhões para essas obras, que vão resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade.

Guerreiro afirmou não é possível resolver esses problemas com os recursos próprios do município. Adiantou que, no próximo mês deve ser assinado o empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de quase R$ 50 milhões, recursos que devem ser utilizados na execução de obras de drenagem na região dos bairros Vila Verde e Vila Haro.

Ainda no próximo mês, de acordo com Guerreiro, serão licitadas obras de drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Novo Aeroporto e Jardim Morumbi, incluindo sistema de captação de águas pluviais da avenida Antônio Estevão Leal, no valor próximo de R$ 12 milhões, com recursos próprios do município.

O prefeito citou que a administração atual conseguir fechar alguns bairros com 100% das ruas pavimentadas, como é o caso do Jardim Dourados e Carandá.

Ainda de acordo com o prefeito de Três Lagoas, o bairro Quinta da Lagoas também vai receber investimentos de R$ 8,9 milhões no próximo ano para obras de drenagem e asfalto.

O bairro Santa Rita também está na lista para ter 100% das vias asfaltadas em 2020. O Parque São Carlos, segundo Guerreiro, também está na lista de prioridades para ter obras de drenagem, assim como a região da avenida Jary Mercante, no Jardim Alvorada.

O prefeito destacou que, tão logo o empréstimo do Banco CAF sejam aprovados poderá licitar essas obras de drenagem e asfalto nessa região da cidade.

“Nós estamos confiantes. Se Três Lagoas conseguir essas liberações, a cidade ficará um canteiro de obras, mais do que já está”, destacou Ângelo Guerreiro em entrevista.