CUIDADOS Umidade do ar chega a 30% em Três Lagoas e gera alerta Moradores devem manter cuidados redobrados com a saúde

17 JUN 2020 - 13h:40 Por Kelly Martins

São 15 dias sem chuva, em Três Lagoas, mas parece bem mais. O tempo seco já traz reflexos nesta semana. Muita poeira, queimadas e até quem trabalha no corre-corre das ruas reclama de mal estar. Apesar de estarmos caminhando para a estação do Inverno, a temperatura tem subido a cada dia. No início da semana, a umidade relativa do ar chegou a 30%, o que gera alerta.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o índice de 60% para um dia mais agradável. Na média histórica, o mês de junho é de pouca chuva e em 2020 será menor ainda. A previsão é que chova apenas 25 milímetros ao longo dos 30 dias ou seja o menor volume entre os seis meses do ano.

Por isso, o alerta nesse momento também é com a saúde. Cuidados diários já são necessários e recomendados.

Confira a reportagem abaixo: