REDE ESTADUAL Uniformes e kits escolares serão entregues no início das aulas Alunos das escolas estaduais vão começar o ano letivo recebendo materiais

12 FEV 2020 - 06h:10 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado informou que vai entregar os uniformes e kits escolares para os alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul no início do ano letivo de 2020, que começa na próxima semana.

Os materiais já começaram a ser entregues em algumas escolas do Estado. A entrega simbólica será realizada nesta quinta-feira (13) pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

As aulas nas escolas estaduais começam na próxima quarta-feira (19). Com investimento de R$ 14 milhões, foram adquiridos por meio de processos licitatórios da Secretaria de Estado de Educação mais de 379 mil kits escolares e 513 mil camisetas.

Cada aluno deve receber dois uniformes e um kit, de acordo com a série em que estuda.

Compostos por cadernos, canetas, lápis pretos e coloridos, borrachas, apontadores e colas, os kits foram separados em três modelos: o primeiro específico para as séries iniciais do ensino fundamental, o segundo para séries finais do ensino fundamental e o último para o ensino médio.