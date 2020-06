TRêS LAGOAS Universitários podem pedir auxílio digital de até R$ 60 para aulas virtuais UFMS concede Auxílio de Inclusão Digital e alunos precisam se inscrever até agosto

9 JUN 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Com a pandemia da Covid-19, as aulas das escolas e universidades de Três Lagoas estão sendo virtuais. Porém, nem todos estudantes têm acesso a internet em casa e podem ficar com o ensino prejudicado. Para isso, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul criou o programa "Auxílio de Inclusão Digital".

O auxílio visa a facilitar o acesso e participação dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica nos estudos dirigidos, que têm sido realizados por meio de aplicativos e plataformas on-line. O valor varia conforme o número de disciplinas cursadas no semestre, podendo ser de R$30 a até R$60.

As inscrições seguem abertas até 1º de agosto no site selecao.ufms.br. Os candidatos que se inscreveram e ainda não foram relacionados em nenhuma das listas já divulgadas devem verificar através do sistema de seleção o status de sua inscrição, e poderão ser incluídos nos editais semanais, até o último dia de inscrição.

