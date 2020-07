MS-306 Urgente: Acidente MS-306, não há sobreviventes Três carretas colidiram na rodovia e na sequencia pegaram fogo

9 JUL 2020 - 11h:35 Por Israel Espíndola

O acidente aconteceu nesta quinta-feira (9), na MS-306, próximo do município de Chapadão do Sul, as informações são de que não há sobreviventes.

De acordo com as informações três carretas se envolveram neste acidente, e não há informação se há mais veículos envolvidos no acidente.

O corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado e está no local com todos os recursos para combater o incêndio e contabilizar às vítimas, militares que estavam de folga foram acionados pela gravidade do acidente.