CAMPANHA #UseMáscara te ajuda a encarar ‘de frente’ a Covid-19 Vale tudo na hora de evitar o contágio e a transmissão da doença

2 MAI 2020 - 08h:26 Por Kelly Martins

O uso de máscara facial na atual situação de pandemia do coronavírus já deveria ser um hábito cotidiano. É algo novo inserido na sociedade, mas totalmente necessário para prevenir a própria vida e não colocar a de outros em risco.

Porém, tem muita gente que não está usando a proteção, que é considerada eficaz pelo Ministério da Saúde, e nem cumprindo com as medidas de prevenção determinadas em decretos pela administração municipal, em Três Lagoas. Para ajudar a população a encarar “de frente” o combate a Covid-19, o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha #UseMáscara.

Cirúrgica, de tecido, máscaras simples feitas em casa. Vale tudo na hora de evitar o contágio e a transmissão da doença. Tem gente que até inseriu as máscaras personalizadas no look do dia. O Grupo RCN tem utilizado todos os veículos de comunicação e mídia, além das plataformas digitais para levar informações à população, como ainda orientações e tirar todas as dúvidas. “Nada é mais contagioso que um bom exemplo”, esse é o slogan da campanha que tem o objetivo de mostrar que todos devem caminhar juntos contra o vírus.

“Como grupo de comunicação estamos levando informações e reforçando a importância das pessoas em evitar o contágio do novo coronavírus. Vamos trabalhar juntos para combater essa situação tão delicada”, enfatizou o gerente administrativo e comercial do Grupo RCN, Paulo Guerra.

Transmissão

De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 se espalha principalmente a partir de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou simplesmente respira. Por isso, o uso de máscaras em público é crucial para evitar a transmissão do vírus nos ambientes.