USF realiza ação ao "Outubro Rosa" Ação para conscientização da luta contra o câncer de mama

16 OUT 2020 - 15h:00 Por Caroline Vicente

Na próxima quarta-feira (21), das 6h30 às 8h30, a equipe da Unidade de Saúde da Família (USF), estará realizando uma ação de conscientização sobre a mensagem do “Outubro Rosa”.

A ação, “Parada Obrigatória de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama”, será realizada no semáforo do cruzamento da rua maria Guilhermina Esteves com a rua Yamaguti Kankit, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O objetivo da ação é não deixar passar despercebido a importância da mensagem de prevenção que o “Outubro Rosa” transmite, mesmo diante da pandemia, segundo a Coordenadora da USF Nova Três lagoas, enfermeira Andréia Lima.

A coordenadora destaca ainda que todas as mediadas de segurança contra a Covid-19 serão adotadas durante o evento, evitando inclusive, aglomerações.