TRêS LAGOAS Uso de máscaras nas ruas passa a ser obrigatório nesta quarta Promotor reforça que o não cumprimento do decreto pode acarretar em multa

30 JUN 2020 - 06h:16 Por Ana Cristina Santos

Em nota enviada à imprensa, o promotor de Justiça, Moisés Casarotto, reforça que a partir desta quarta-feira, 1º de julho, passa a ser obrigatório o uso de máscaras em todos logradouros e espaços públicos de Três Lagoas, nas ruas, praças, parques, lagoas, áreas comuns de condomínios, entre outros.

O promotor ressalta que é fundamental para o sucesso da medida que a população de Três Lagoas entenda a importância do uso obrigatório da máscara, mesmo na rua, como medida para evitar um contágio acelerado da doença, como já vem acontecendo em outras cidades de Mato Grosso do Sul.

“Esta medida é fundamental para que, em Três Lagoas, possamos atender todas as pessoas no sistema de saúde , bem como manter nossa economia aberta com regras e manter os empregos”, ressalta o promotor.

Moisés Casarotto destaca ainda que continua em vigor a obrigatoriedade do uso de máscaras para ingressar em estabelecimentos públicos ou privados de acesso ao público, como comércios, industrias, igrejas, shoppings, entre outros, como acontece em Três Lagoas há quase dois meses.

Em relação ao uso obrigatório de máscaras dentro de veículos automotores, o Comitê Anticrise e a prefeitura decidiram apenas recomendar o uso dentro dos carros quando tiver mais de uma pessoa. Entretanto, nos veículos de transporte de aluguel, como táxi, Uber e outros, o uso continua obrigatório.

As pessoas que não usarem máscaras ou não cumprirem as demais normas sanitárias dos decretos municipais, podem sofrer penalidades administrativas, como multas ou até penais, e serem autuadas pelo crime do art. 268 do Código Penal.