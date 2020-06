MEDIDA Uso de máscaras será obrigatório em todo o Estado Medida pretende evitar a propagação do novo Coronavírus

18 JUN 2020 - 13h:25 Por Ana Cristina Santos

A partir de segunda-feira (22), o uso de máscaras faciais será obrigatório em todo o território de Mato Grosso do Sul. A medida é para evitar a propagação do novo Coronavírus, que tem apresentado evolução no número de casos confirmados no Estado.

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, informou que a determinação atende pedido do Centro de Operações Emergenciais (COE) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que desenvolve estratégias de combate e controle da Covid-19.

O decreto para que seja obrigatório o uso de máscaras em todo o território sul-mato-grossense será publicado nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado.

LOCAIS

Segundo o governo, o uso de máscaras será obrigatório nos seguintes locais: em todos órgãos públicos; em todos os estabelecimentos privados de acesso ao público, e no transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

O secretário destacou que essas medias são importantes para manter controlada as taxas de contaminação.

Do início da pandemia até agora, Mato Grosso do Sul registrou hoje 4.274 casos confirmados de Covid-19. A infecção já foi diagnosticada em pacientes de 61 dos 79 municípios do Estado. Ao todo, 39 pessoas morreram vítimas da Covid-19.