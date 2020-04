FURTO Usuária invade casa é perseguida e presa pela Força Tática Mulher invadiu casa e furtou objetos para trocar por drogas

23 ABR 2020 - 14h:49 Por Alfredo Neto

A Força Tática prendeu uma mulher de aproximadamente 35 anos por furto e invasão de propriedade na tarde desta quinta-feira (23) na rua H, bairro Nova Três Lagoas.

A mulher foi presa após furtar perfumes, jóias, cédulas de dinheiro em moeda estrangeira, um carregador de celular e alguns objetos de plástico.

Vizinhos presenciaram a mulher que é dependente de drogas invadir a residência pelo portão basculante, a ladra pôs a mão entre as barras do portão e retirou o pino da barra ba elevação do portão.

Após retirar o pino e destravar o portão que foi levantado facilmente, a mulher invadiu a residência e furou os objetos. No momento em que ela tentava se evadir do local foi surpreendida pelos vizinhos.

Na tentativa de fugir a mulher voltou para dentro da residência e tentou subir no telhado, mas foi contida por populares até a chegada da Polícia Militar.

A Força Tática estava próximo do local e atendeu o chamado dos populares, após a confirmação do furto a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Terceira Delegacia de Polícia Civil, a ladra confirmou que furtou os produtos e iria troca-los por drogas.