DROGAS Usuário de drogas incendeia casa para se vingar da mãe Mulher não estava na hora do incêndio e teve a casa destruida pelo fogo

26 DEZ 2019 - 10h:49 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 33 anos incendiou a própria casa na tarde deste Natal dia (25) no Jardim Flamboyant, zona Sul de Três Lagoas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o homem teria sofrido um surto após o consumo de drogas. Para os militares o usuário contou que aproveitou estar sozinho na casa para pôr fogo na casa, segundo ele era para se vingar mãe, que também vive na casa e tenta tira-lo do vício das drogas.

Informações do Corpo de Bombeiros são de que o fogo começou na sala, o homem teria colocado fogo em um sofá e deixado o botijão de gás aberto com a intenção de explodir a residência.

Após controlado o incêndio que destruiu sala cozinha e quarto, os militares levou o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente, mas entorpecido sobre efeito de drogas. Na residência só havia o autor e ninguém se feriu.