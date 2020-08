CADê A LEI? Usuários da Caixa continuam madrugando Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

1 AGO 2020 - 08h:00 Por Redação

RENDA

A senadora Simone tebet (MDB/MS) disse que, passada a pandemia, será preciso discutir, com seriedade e responsabilidade, uma proposta de renda básica para propiciar a verdadeira cidadania a todos esses brasileiros. Ela destacou que, o auxílio emergencial de R$ 600, além de atender à população mais desassistida e de quebrar preconceitos com medidas como o Bolsa Família, está ajudando a alavancar a economia local, mantendo e gerando emprego e renda.

FILAS

E por falar em auxílio emergencial, filas enormes têm sido registradas na Caixa Econômica Federal de Três Lagoas. Usuários do banco continuam madrugando na fila em busca de um atendimento. Vale destacar que, em Três Lagoas, tem uma lei municipal que determina o atendimento em, no máximo, 20 minutos.

SETE

E por falar nas eleições deste ano, há quem diga que, pode surgir o sétimo pré-candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. A pesar das pré-candidaturas já lançadas até agora, há quem diga que a cidade deverá ter apenas três candidatos disputando o pleito deste ano.

BRIGA DE GIGANTES

Nesta semana a Prefeitura de Três Lagoas moveu uma ação contra a Sanesul por conta do corte de água e também aproveita para questionar o reajuste que será aplicado na tarifa de água e esgoto a partir do mês que vem. O reajuste mais caro, se comparado a outros municípios. O prefeito, que é do mesmo partido do governador do Estado, não conseguiu resolver a questão de forma amigável. Resta saber quem vai vencer essa batalha.