ZEROU Vacina contra gripe esgota no primeiro dia em Três Lagoas Alta procura por vacinas contra Influenza zerou o estoque de doses no município

26 MAR 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

A alta procura por vacinas contra gripe fez com que o estoque, em Três Lagoas, zerasse logo no primeiro dia de campanha no município. A vacina imuniza contra a Influenza A H1N1 e H3N2, além de uma cepa da Influenza B.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde é quem determina a data de envio de novos lotes, ou seja, "não é possível o município afirmar um prazo para o recebimento das vacinas", diz em nota.

A vacinação contra a gripe começou nesta quarta-feira (25) com a disponibilização de cerca de 6 mil doses. Os grupos prioritários, nesta etapa, são os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Quase 14 mil pessoas devem receber a imunização nesta fase.

No entanto, com a grande procura pela manhã, as vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de Mato Grosso do Sul, que repassa para os municípios, acabaram e, agora, necessita de novo envio.

A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, pede para que a população mantenha a calma e compreenda a situação. "Não vamos deixar de vacinar as pessoas que têm direito, apenas dependemos de que cheguem novos lotes ao município e, quem tem que enviar esse material é o Ministério da Saúde", alertou.

Além disso, a coordenadora ressalta que as vacinas foram entregues em quantidade reduzida por parte do Governo Federal e a rápida adesão dos grupos atendidos zerou o estoque nesse início de campanha.

"Assim que as novas remessas de vacinas chegarem, vamos comunicar a todos e os postos de vacinação serão reabertos para atender a população. Por isso, não precisa ter medo de ficar sem a vacina, apenas precisamos que tenham um pouco de paciência e aguardem a chegada de novos lotes", explicou