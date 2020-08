DE GRAÇA Vacina contra pneumonia é liberada para pacientes de risco Moradores de Três Lagoas e da microrregião podem receber doses da vacina no CEM

22 AGO 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Agora os pacientes maiores de cinco anos que são considerados do grupo de risco em meio a pandemia do novo coronavírus poderão ter acesso à vacina Pneumocócica conjugada 13-valente.

A vacina, que previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite, otite) causadas por 13 sorotipos de pneumococos, será ministrada em 13 unidades de saúde em diversas regiões do Estado mediante prescrição médica com justificativa da indicação.

A vacina pneumocócica 13-valente está indicada em esquema sequencial com a vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente para pacientes de risco maiores de cinco anos, de acordo com as condições estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização.

CRITÉRIOS

Podem receber a vacina, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), os pacientes que vivem com HIV/Aids; ou que sejam transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea) ou de órgãos sólidos, além de pacientes oncológicos. A regulamentação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

LOCAL

Moradores de Três Lagoas e da microrregião podem receber, de graça, doses da vacina no Centro de Especialidades Médicas. O local fica na avenida Clodoaldo Garcia, 280 - Santos Dumont. O paciente deve apresentar prescrição médica.