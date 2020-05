ATENÇÃO! Vacina previne contra 3 vírus da Influenza e campanha tem novas datas em Três Lagoas Com a chegada de dias mais frios, a circulação de vírus gripais aumenta

6 MAI 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

O Inverno só começa em junho, mas desde março o país vem preparando a população para os perigos que a estação pode oferecer à nossa saúde: a maior vulnerabilidade às gripes, especialmente a influenza. Agora, a preocupação aumenta por conta da pandemia do novo coronavírus. O secretario de governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel, demonstrou preocupação durante pronunciamento na live desta terça-feira (5). “Que a gente só saia em caso de extrema necessidade. A batalha contra o coronavírus ainda não está vencida. Por isso, precisamos ter cautela com outros vírus que começam a circular a partir de agora. Para que não haja superlotação hospitalar”, disse.

Durante o Inverno, é comum o aumento no número de casos de problemas respiratórios. Crianças, idosos, portadores de doença pulmonar, diabéticos, cardiopatas e imunocomprometidos são os mais afetados. Por isso que essas pessoas integram o chamado grupo de risco e tem prioridade em receber a vacina contra gripe influenza de graça por meio do SUS.

Quem pode receber?

Pode receber a vacina contra gripe influenza pessoas com mais de 60 anos de idade, profissionais da saúde e doentes crônicos. Esse grupo precisa apresentar laudo médico ou prescrição dos medicamentos usados no tratamento da doença. Outros grupos poderão receber a vacina, como as crianças menores de 6 anos e portadores de deficiência que vão receber no dia 23 - data em que será realizado o Dia D da campanha.

Gestantes, puérperas, professores e pessoas entre 55 e 59 anos de idade, devem ser vacinadas no dia 16 de maio em formato drive-thru. Os locais ainda serão definidos. A vacinação para os caminhoneiros ainda não tem data marcada.

Até o momento, quase 14 mil pessoas já foram imunizadas. Nos próximos dias, mais 40 mil doses da vacina devem chegar a Três Lagoas. O lote é doação do laboratório Butantan, de São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, 54 pessoas já contraíram o vírus da influenza e 8 pessoas morreram. Quarenta e quatro dessas vítimas foram contaminadas pelo vírus da influenza a H1N1 e 10 pelo vírus da influenza B.