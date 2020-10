VACINA Vacinação antirrábica será na próxima semana Dia ‘D’ da vacinação será no Ginásio de Esportes e no Parque de Exposições

16 OUT 2020 - 07h:00 Por Caroline Vicente

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas realizará no próximo sábado (24), das 8h às 16h, o dia de vacinação contra a raiva para cães e gatos, com idade a partir dos 4 meses.

O local da vacinação será no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha”, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont e no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza”, no Vila Alegre.

O CCZ recomenda não realizar a vacinação em fêmeas prenhes ou que estejam amamentando durante este período.

O Centro de Controle de Zoonoses orienta da importância de seguir as recomendações e regras de enfrentamento à Covid-19 exigidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como realizar o uso obrigatório de máscaras, e respeitar o distanciamento social.

Ainda de acordo com o CCZ, o animal de estimação não deve ser levado por crianças, mas somente por uma pessoa adulta, e quem possui mais do que um cão ou gato deve levar apenas um de cada vez ao posto de vacinação.

O órgão orienta ainda da importância de levar a caderneta de vacinas do animal.