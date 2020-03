EM ALERTA Vacinação contra gripe é antecipada para dia 23 Antecipação deve-se ao primeiro caso do novo coronavírus

1 MAR 2020 - 08h:22 Por Tatiane Simon

A confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil levou o Ministério da Saúde a anunciar que, neste ano, a campanha de vacinação contra gripe vai começar mais cedo em todo o país. A campanha será em 23 de março e começa 23 dias antes do previsto. Em anos anteriores, a ação iniciou em abril.

Segundo a coordenadora do Setor de Imunização de Três Lagoas, o município também segue o calendário nacional. “O que ainda não ficou definido é o Dia D de vacinação”, pontua.

A Secretaria de Estado de Saúde ainda não tem definido o número de doses que chega para a primeira etapa da campanha.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha vai privilegiar gestantes, puérperas, crianças de até seis anos de idade, idosos e, possivelmente, outros grupos de trabalhadores da área de segurança.