TRêS LAGOAS Vacinação contra gripe é marcada por organização e agilidade Terceira etapa da campanha foi para idosos e profissionais da saúde

18 ABR 2020 - 16h:41 Por Ana Cristina Santos

Diferente da primeira e segunda etapa da campanha de vacinação contra a Influenza (H1N1 e H3N2) para idosos, a terceira etapa realizada neste sábado (18), em Três Lagoas, foi marcada por muita organização e agilidade nos três pontos em que houve a aplicação das doses.

A terceira etapa foi para idosos e profissionais da saúde. Em sistema “drive thru” e também para pedestres, a vacinação foi oferecida em três locais: Em frente ao quartel do Exército, na avenida Capitão Olyntho Mancini, no Parque de Exposições, e no estacionamento do Shopping de Três Lagoas. Nesta etapa, estava prevista a imunização de quatro mil idosos e profissionais da saúde.

“A organização foi um sucesso, encerramos porque não havia mais movimento de pessoas para vacinarmos. Com o apoio que tivemos e com o nosso empenho, conseguimos vacinar até às 10h cerca de 3 mil pessoas”, disse a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, também acompanhou a terceira etapa da campanha de vacinação e parabenizou o trabalho das equipes.

A vacina contra a gripe não combate o novo Coronavírus, mas ao proteger as pessoas do influenza, menos gente necessita de hospitalização, o que ajuda o sistema de saúde a reservar esforços para os atendimentos relacionados a Covid- 19.

A próxima etapa, que visa atender os doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais das forças armadas e salvamento está prevista para ocorrer na próxima semana.