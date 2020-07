ANTIRRÁBICA Vacinação contra raiva é adiada devido ao aumento de casos de Covid-19 Campanha teria início neste sábado (18), mas Estado recomendou suspensão

17 JUL 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

O expressivo aumento de casos de Covid-19, em Três Lagoas, levou ao adiamento da campanha de vacinação Antirrábica na cidade. A primeira etapa iniciaria neste sábado (18).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão da ação foi à pedido da Secretaria Estadual de Saúde e é devido ao aumento de casos positivos de Covid-19 no município e Estado.

A primeira etapa estava marcada para acontecer neste sábado (18), na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e três bairros, porém, diante atual número de casos de COVID-19 em Três Lagoas e Estado, a SMS e a SES tomaram a medida a fim de proteger a população da contaminação pelo Coronavírus.



A Campanha de Vacinação ficará suspensa até que haja uma redução no número de casos. A população será informada pelo site oficial e redes sociais da Prefeitura de Três Lagoas sobre as novas datas e locais de vacinação antirrábica.