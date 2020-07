CAMPANHA Vacinação de cães e gatos começa no sábado em Três Lagoas Somente cães e gatos com idade acima de quatro meses podem receber a vacina

15 JUL 2020 - 10h:03 Por Redação

A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica de 2020 começará neste sábado (18) nos bairros Vila Piloto, Vila Alegre, Distrito Industrial, Jupiá e a região próxima ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Podem ser vacinados cães e gatos com idade acima de quatro meses.

Três Lagoas foi dividida em seis setores mapeados com determinados postos de vacinação, que estarão atendendo em seis sábados consecutivos, no período da tarde, das 13h às 17h.

No primeiro sábado da campanha, além do posto de vacinação na sede do CCZ, as equipes da SMS estarão recebendo os donos de cães e gatos nos seguintes endereços: USF Vila Piloto (Posto de Saúde), Rua 34, nº 250, na Vila Piloto V (3929-1093); Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Alegre, Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, nº 3827, Vila Alegre (3929-1853); e na Quadra Poliesportiva Comunitária, na Rua Quatro S/N, Jupiá.

Funcionamento

Para evitar aglomeração de pessoas e prevenir o contágio do Coronavírus, deve ser respeitado o distanciamento social de, ao menos, um metro e meio; donos ou responsáveis pelos animais devem, obrigatoriamente, estar de máscara e levar a caderneta de vacinação de seu animal; os animais de estimação não devem ser levados por crianças, mas somente por pessoas adultas; fêmeas prenhas ou que estejam amamentando não devem ser vacinadas.