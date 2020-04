PREVENÇÃO Vacinas de rotina são oferecidas só com agendamento para evitar aglomeração Medida é para evitar transmissão da Covid-19 nos postos de saúde de Três Lagoas

29 ABR 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

No período de isolamento social, as unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros de Três Lagoas só estavam atendendo pacientes em situação de urgência e emergência. Mas, agora, todos os serviços voltaram a ser oferecidos, inclusive, com uma triagem realizada pelos profissionais da saúde na porta de entrada dos postos, com cada paciente que chega.

A ação de prevenção adotada é para evitar a transmissão e o contágio do novo coronavírus. O setor da Saúde alerta sobre as vacinas de rotina para as crianças. Para prevenir aglomeração de pessoas, as vacinas deverão ser previamente agendadas na unidade de Saúde do bairro ou com o agente comunitário, que atende periodicamente às famílias.

São oferecidas doses de rotina como BCG, pentavalente, tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), poliomielite (que protege da paralisia infantil), polivalente, meningocócica, rotavírus. Também contra a hepatite A e B e febre amarela.

São 16 postos de saúde em Três Lagoas. Os números de telefone de cada um deles podem ser obtidos abaixo: