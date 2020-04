OUTRA VEZ Vacinas contra gripe esgotam e moradores ficam sem receber imunização Secretaria Municipal de Saúde aguarda, novamente, por nova remessa de vacinas para concluir a imunização do primeiro grupo

2 ABR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Pela segunda vez, as vacinas contra gripe esgotaram sem que todos os moradores dos grupos prioritários recebam. Nesta fase, somente idosos e profissionais da saúde podem receber a vacina. Uma nova remessa, com três mil doses, foi enviada para Três Lagoas nesta terça-feira e a vacinação foi retomada nesta quinta-feira (2). A ação começou às 7h30 e antes das 11h já havia esgotado em um dos três pontos de vacinação.

Na semana passada, houve a mesma situação. Doses zeraram em questão de horas. Muitos moradores voltaram para casa sem receber a vacina. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda por um terceiro repasse feito pelo Ministério da Saúde. A vacina contra gripe protege contra o vírus da Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra uma cepa da Influenza B.

De acordo com a coordenadora do Setor de Imunização da SMS, enfermeira Humberta Azambuja, a estimativa é atender aproximadamente 14 mil pessoas que se enquadram no grupo de risco a qual essas primeiras levas de vacinam se destinam.



"A primeira remessa chegou com 6 mil doses, na semana passada; na segunda remessa foram 3 mil. Agora vamos aguardar o Ministério da Saúde enviar mais um lote de vacinas, mas não é possível afirmar quantas virão, nem quando chegarão. Portanto, essa população da primeira etapa será toda vacinada, conforme o Ministério da Saúde for mandando as doses", disse.



VACINAÇÃO



A vacinação ocorreu em três pontos da cidade. Na Escola Municipal "Ramez Tebet", Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz) e no Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (CRASE – Coração de Mãe) em formato "drive thru" (sem descer do carro) e comum, para aquelas pessoas que não possuíam veículo.