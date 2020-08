BASTIDORES Vai dar dobradinha de novo? Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado

22 AGO 2020 - 08h:15 Por Redação

DEIXOU

O presidente do PCdoB em Três Lagoas, Marcos Bacato, informou que não é mais o presidente do diretório municipal do partido na cidade. A medida em deixar a presidência do partido deve-se a decisão do diretório estadual ter obrigado o partido comunista caminhar com o PSDB, do atual prefeito Ângelo Guerreiro.

MANOBRA

O PCdoB não iria lançar candidatura própria em Três Lagoas, mas apoiar o pré-candidato do PT, Reynold Duarte. Mas, segundo Bocato, houve interferência do diretório estadual para o partido apoiar o PSDB, e evitar a eleição de Renée Venâncio, pré-candidato a prefeito pelo PL.

SOLIDARIEDADE

A decisão de Bocato em deixar a presidência do PCdoB ganhou apoio de algumas pessoas da cidade. Entre elas, o professor Petrônio Alves que mostrou- se solidário a Bocato. “Faço questão de prestar a minha solidariedade para com você em relação à sua saída do PCdoB.

Apesar das nossas diferenças, respeito quem sempre manteve uma posição contra a direita, que sempre espoliou o povo. O que fizeram foi uma tremenda falta de consideração a quem sempre defendeu o partido. Isso não se faz com um companheiro de lutas e de partido. Infelizmente isso tem acontecido muito atualmente. Por isso mesmo os brasileiros estão cada vez mais descrentes da política. Muita gente tem dormido de uma cor e amanhecido de outra”, comentou Petrônio.

COMPROMISSO

Sobre o vice do pré-candidato Ângelo Guerreiro (PSDB), há quem diga que já existe um compromisso para o Democratas fazer a indicação. Resta saber se Guerreiro vai repetir a dobradinho com Paulo Salomão.

CRITICADA

Fiel escudeira e integrante da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), recebeu muitas críticas nas redes sociais por votar pela derrubada do veto de Bolsonaro, nesta semana.