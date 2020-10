LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 'Vai intimadar agressor porque ficará fichado', avalia advogada sobre aumento de pena para maus-tratos Bolsonaro sancionou lei com pena maior, de até cinco anos, para maus-tratos contra cães ou gatos

5 OUT 2020 - 07h:50 Por Tatiane Simon

Feridos, espancados e por vezes esquecidos acorrentados sem água e sem ração... As imagens das vítimas de maus-tratos são, infelizmente, mais frequentes do que imaginamos. Mas agora, o agressor que for identificado e denunciado pode ir parar na cadeia. Pelo menos é o que prevê o projeto de lei sancionado na semana passada pelo presidente da república. Para a advogada voluntária da Associação Protetoras Três Lagoas, a lei deve intimidar mais quem pensar em cometer o crime. "'Vai intimadar agressor porque ficará fichado. A nossa expectativa é que reduza os casos de maus-tratos que haja punição", avalia.

A partir de agora, quem mau tratar cães ou gatos pode ir pra cadeia. O projeto de lei foi aprovado pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. O texto estabelece que a pena será de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal – uma mudança importante em relação a lei até então vigente, que previa apenas a detenção do culpado de 3 meses a um ano, ou seja, a pena era cumprida em regime aberto e podia ser revertida em punições alternativas.