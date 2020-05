FIQUE ATENTO! Vai participar do Enem 2020? Professor dá dicas para candidatos Três Lagoas deverá registrar mais de quatro mil inscrições neste ano

19 MAI 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 começaram no dia 11 de maio e seguem abertas até o dia 22 de maio. A taxa é de R$ 85. Em Três Lagoas mais de quatro mil pessoas devem se inscrever para o exame. Essa é a média de inscrições registradas na cidade pelo Ministério da Educação (Mec).

E nesse ano, a diferença é que há dois tipos de provas: a digital e a impressa. Tem muitos candidatos com dúvidas sobre isso. Em tempos de distanciamento social será que os candidatos estão se preparando para as provas? Ela serão aplicadas entre 1 e 8 de novembro (impressa) e 22 e 29 de novembro (digital).

O professor de história geral, Rafael Espíndola, dá aulas em cursinhos e destaca que os candidatos devem ficar atentos à leitura diária sobre o cenário atual e a contextualização.

Confira a reportagem abaixo: