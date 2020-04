EDITORIAL Vai passar... Leia o editorial do Jornal do Povo deste sábado (18)

18 ABR 2020 - 06h:30 Por Redação

Enquanto os números diários de evolução dos casos da pandemia do novo coronavírus seguem galvanizando as atenções e esforços, enquanto os “modelos matemáticos” tentam apontar o momento mais intenso e a duração da crise gerada a partir das medidas de isolamento social e enquanto os políticos tentam tirar proveito ou livrarem-se de danos diante das fatalidades na saúde e na economia, a sociedade busca, entre atônita e preocupada, um caminho novo, um horizonte alentador.

A mensagem otimista apontando que tudo vai dar certo tornou-se o verso mais declamado nessa pandemia. Quase um mantra. Isso não significa, no entanto, que o otimismo seja o ópio do momento. Longe de iludir ou embotar os olhos, é uma certeza que vai sendo incorporada à realidade a partir de atitudes, de pequenas vitórias e do desassombro da maioria das pessoas diante dos problemas. E problemas existem de todo ordem e de todas as dimensões. Talvez nem todos sejam resolvidos, e muitos perdurem em seus efeitos para além da pandemia. Mas a maioria dos que acreditam no trabalho e na produção sabe que do trabalho e da produção virá a solução. Lembrou recentemente o secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que o pior que poderia acontecer era nada. Ou seja, não se preparar o Estado para agir e enfrentar os efeitos da crise, quando chegar a hora. E isso vale para todos.

Mais ainda, vale a regra segundo a qual bebe água limpa quem chega primeiro. Quem mais rapidamente reagir, buscar caminhos, integrar-se à nova realidade para dela fazer parte de forma construtiva, mais facilmente verá a crise vencida. Não é um mero exercício de auto ajuda. Não se trata de uma panaceia dessas que tanto já iludiram pessoas e povos. Trata-se de uma atitude firma, clara e objetiva do cidadão, do trabalhador, do empresário, do gestor público na direção do horizonte, do que há pela frente para ser vencido e para ser conquistado. O passado terá servido de referência. A história terá trazido suas lições. Mas o futuro estará nas mãos dos que mais cedo entenderem a importância de transformar a esperança em certeza.