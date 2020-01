MISTÉRIO Família procura mulher de 37 anos, desaparecida desde sábado Boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado na Depac

13 JAN 2020 - 15h:09 Por Alfredo Neto

Está desaparecida desde a noite de sábado (11) em Três Lagoas, Valdirene Souza de 37 anos, a atendente desapareceu da residência onde vive com os filhos, pais e irmã, apenas com a roupa do corpo (blusa branca e calça florida).

A família dela registrou um boletim de ocorrência e relatou ter havido um saque na conta da mulher desaparecida.

A irmã de Valdirene também relatou que imagens de circuito interno do banco, mostrou Valdirene no caixa eletrônico fazendo um saquê e a Polícia Civil já está de posse das imagens

A empresa onde Valdirene trabalhava, também está mobilizando amigos pelas redes sociais para encontrar Valdirene. A empresa ressaltou a eficiência profissional e moral ilibada da profissional que assustou os patrões com um pedido de demissão repentina no final do expediente, na sexta-feira (10).

Qualquer informação sobre o paradeiro de Valdirene Souza de 37 anos pode ser feita de forma anônima no 190 da Polícia Militar,ou no telefone da SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil (67) 3919-2800.