RETRAÇÃO Varejo registra queda nas vendas em julho O varejo de MS foi que o mais teve queda em comparação com outros Estados

12 SET 2020 - 19h:02 Por Marcus Moura

Após dois meses de alta, as vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul caíram 1,3% em julho, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Já o comércio varejista ampliado, que leva em conta a venda de veículos, motos, partes e peças e material de construção, registrou em julho uma retração de 0,7% em relação a junho, a maior entre os estados.

Segundo o IBGE, na série sem ajuste sazonal, em relação a junho de 2019, o comércio varejista cresceu 5,4%. Já o acumulado do ano foi de 1,1% e acumulado de 12 meses foi de 0,6%. Importante ressaltar que em junho, houve crescimento de 2,3% e em maio de 18,2%, bastante impulsionado pelo Dia Das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio.

No Brasil, o volume de vendas do comércio varejista nacional cresceu 5,2% frente a junho, na série com ajuste sazonal, após altas de 8,5% em junho de 2020 e 13,3% em maio. A média móvel trimestral cresceu 8,7% no trimestre encerrado em julho. Na série sem ajuste sazonal, em relação a julho de 2019, o comércio varejista cresceu 5,5%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi 0,2%