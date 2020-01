LEVANTAMENTO ‘Vazio urbano’ de Três Lagoas chega a um terço dos imóveis Dos 67 mil imóveis existentes no município, 44.156 são edificados

4 JAN 2020 - 08h:05 Por Ana Cristina Santos

Apesar do desenvolvimento industrial e do aumento no número de habitantes em Três Lagoas nos últimos anos, a cidade ainda não apresentou grande evolução na ocupação urbana. Três Lagoas tem 57 empresas de médio e grande porte que geram milhares de empregos. A população do município saltou de 115 mil em 2016 para 121 mil em 2019 – aumento de seis mil habitantes em três anos. Apesar disso, a ocupação dos espaços vazios na cidade, ainda é lenta.//



De acordo com dados do Departamento de Tributação da prefeitura, atualmente o município tem 67.029 imóveis. Desses, 44.156 edificados e 22.873 sem construções - o “vazio urbano”. //

Em 2016, segundo dados do Departamento de Tributação, Três Lagoas tinha 64.907 imóveis. Desses, 41.374 eram ocupados e 23.533 vazios. Em três anos, o município teve aumento de 2.122 lotes. No entanto, o número de imóveis edificados, conforme dados da Tributação, não apresentou o mesmo crescimento. Nesse mesmo período, houve 660 construções. //

Entretanto, o número pode ser maior, já que muitas construções são feitas sem autorização da prefeitura. Para atualizar os dados, a prefeitura necessita de um novo levantamento imobiliário, o que está previsto para este ano.//

Para tentar diminuir o número de terrenos baldios no perímetro urbano, a prefeitura já aplica desde 2012, alíquota diferenciada de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para imóveis não edificados. Proprietários de terrenos baldios, com exceção dos de loteamentos fechados, pagam alíquota maior do tributo, de 3% sobre o valor venal do imóvel. Para terrenos com construções, a alíquota é de 1%. A alteração no percentual de 2,5% para 3% ocorreu no final de 2012.//

Levantamento realizado por um grupo de empresas para o Plano Três Lagoas Sustentável, em 2016, revelou que a cidade cresce cerca de 2,1 quilômetros quadrados por ano. Em 2005, o perímetro era de 40 km². Em 2016, saltou para 61 km². O levantamento apontou a necessidade de contenção da expansão para aproveitamento da infraestrutura, já que, com novos loteamentos, o poder público tem que levar mais investimentos para locais mais distantes, enquanto que, muitos bairros antigos não dispõem dessa infraestrutura, como asfalto, drenagem, rede de esgoto, escolas, postos de saúde, entre outros serviços públicos. //

Para o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o ideal seria o município proibir, por um determinado período, a abertura de novos loteamentos. //

Em 2005, quando a ex-prefeita Simone Tebet (MDB) assumiu o cargo, novos loteamentos foram proibidos até a elaboração do Plano Diretor, em 2006. Embora a legislação já previsse infraestrutura nesses locais, foi quando novos loteamentos passaram a contar com asfalto, rede de água, esgoto e iluminação pública.