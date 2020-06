TRêS LAGOAS Veículo invade muro de residência no bairro Vila Nova Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz e Generoso Siqueira

17 JUN 2020 - 11h:24 Por Ana Cristina Santos

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (17), resultou em um veículo invadindo o muro de uma residência no bairro Vila Nova.

A acidente ocorreu por volta das 10h, no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz, com a Generoso Siqueira. Os dois veículos de passeio estavam na mesma direção, sentido bairro Interlagos, quando o motorista de um dos carros, teria dado sinal para virar na rua Generoso Siqueira, sentido centro, quando ocorreu a colisão.

Com o impacto, um dos veículos derrubou o muro e foi parar na varanda de uma casa que, por sorte, não tinha ninguém no momento. A dona da residência, Patrícia Marques, disse que havia saído na casa três minutos antes do ocorrido.

Ambos veículos estavam com passageiros, mas ninguém se feriu.