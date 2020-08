TRÂNSITO Veículos podem ser licenciados em qualquer agência de MS No mês de agosto, veículos com placas finais 7 e 8 devem ser licenciados

17 AGO 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Muitos motoristas têm dúvidas sobre os serviços que envolvem documentos de veículos, nesse período de pandemia. O licenciamento, por exemplo, pode ser pago e impresso pelo site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). O órgão explica que, se mesmo com a facilidade do serviço digital o cliente optar por fazer o serviço presencialmente. Agora é possível emitir o licenciamento em qualquer agência de Mato Grosso do Sul, caso o proprietário esteja residindo em cidade distinta do cadastro do veículo.

O diretor de veículos do Detran, Arioldo Centurião, explica que para que isso aconteça, o serviço deve ser requerido pelo proprietário, pais, filhos ou procuradores. “No caso dos despachantes o serviço só é realizado com comprovante de residência do proprietário do veículo”, comenta.

Conforme o calendário de licenciamento, agosto é mês em que os veículos com placas de final 7 e 8 devem ser licenciados. Em todo MS, são 328.574 veículos que precisam ser licenciados até o dia 31.

Parcelamento no cartão

Todos os débitos referentes ao veículo, incluindo o licenciamento, podem ser pagos, em até 12 vezes, por meio do parcelamento com cartão de crédito. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde 2018.