SEXTA É O BICHO Veja como ajudar a associação Protetoras TL Grupo faz apelo para doação de ração para animais que foram resgatados

24 JAN 2020 - 10h:51 Por Steffany Pincela

O programa “A Casa é Sua” desta sexta-feira (24) recebeu no quadro “Sexta é o Bicho”, a voluntária do grupo Protetoras Três Lagoas, Rosilene Miole, explicando sobre adoção responsável de animais de estimação e falando sobre as campanha da associação.

Confira: