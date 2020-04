FECHADO Veja como fica o pagamento de auxílio-doença e perícias no INSS de Três Lagoas Com a agência fechada, muitas pessoas estão dúvidas e dificuldades

8 ABR 2020 - 07h:15 Por Kelly Martins

Os trabalhadores afastados do emprego por doenças poderão receber um salário mínimo mensal (R$ 1.045) antecipado enquanto não ocorrer a perícia médica. A medida para o auxílio-doença, que vale enquanto ocorrer a pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi regulamentada por uma portaria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O governo interrompeu também o atendimento presencial no INSS e suspendeu a necessidade de prova de vida para recebimento dos benefícios dos aposentados por até 120 dias.

A agência do INSS em Três Lagoas está fechada desde o dia 23 de março por conta do isolamento social e deverá ficar com o atendimento suspenso ao público até 30 abril. Porém, a data ainda poderá ser prorrogada. Desde então, muitas pessoas estão com dúvidas e outras enfrentando dificuldades para obter alguns serviços, além de documentos.

A equipe de reportagem entrevistou a gerente do INSS, Rosane Ballerini, que explicou como os beneficiários poderão obter alguns documentos. Também que a unidade possui um telefone para tirar dúvidas, além do Disk 135.

Confira a reportagem abaixo: