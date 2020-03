JORNALISMO Veja como foi a edição "RCN Notícias - Especial Coronavírus" Jornalistas de todo o Estado trouxeram informações sobre a pandemia

22 MAR 2020 - 16h:04 Por Valdecir Cremon

Jornalistas do Grupo RCN de Comunicação atualizaram o noticiário da pandemia global do coronavírus, neste domingo, em nova edição do "RCN Notícias - Especial Coronavírus", lançado no sábado (21), com duas edições.

Na primeira edição deste domingo, deram entrevistas o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende; o presidente da Cassems, Ricardo Ayache; o presidente da Câmara de Três Lagoas, André Bittencourt (PSDB) e o secretário-geral da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia.

Repórteres atualizaram informações de cada cidade, do Estado e do país.

Assista aqui.