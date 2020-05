TRêS LAGOAS Veja fotos de arsenal apreendido no bairro Santa Rita Além de armas, um laboratório de refino de drogas foi fechado

12 MAI 2020 - 20h:21 Por Alfredo Neto

Saiba Mais Polícia Civil e Militar fecham laboratório clandestino e apreendem arsenal

A 3ª Delegacia de Polícia Civil e Polícia Militar de Três Lagoas fecharam um laboratório de refino de drogas e apreenderam várias armas, no bairro Santa Rita, zona Sul de Três Lagoas, na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início no final do ano passado, e nesta terça-feira, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência. O local era utilizado para armazenar droga e armas revendidas a outros estados, segundo a polícia.

Na residência foram localizados aproximadamente 1000 mil munições de calibres diversos, 9 espingardas de calibres (.28, .32, .36 e .38), 06 revolveres (calibre 32, 38 e 22), 02 pistolas (uma calibre 22 e outra 9mm), silenciadores e lunetas. Foram ainda apreendidos ainda aproximadamente 6 quilos de substância aparentado ser cocaína e ainda diversos petrechos para o refino da droga.

As armas estavam enterradas no chão de uma garagem na área externa da residência. Os policiais apreenderam ainda a quantia de R$ 28, 4 mil.

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante e encaminhado a 3ª Delegacia de Policia Civil, e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A pena pode chegar a mais de 10 anos de reclusão.

Denúncias podem ser realizadas através do telefone (67)3524 -3224, ou 3929- 1173.