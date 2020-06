ATENÇÃO! Veja o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriado de Corpus Christi Por conta das comemorações, alguns órgãos e estabelecimentos comerciais não funcionam nesta quinta-feira (11)

10 JUN 2020 - 08h:48 Por Kelly Martins

A maior celebração do Mistério da Eucaristia entre os católicos, o Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (11), vai alterar os horários de funcionamento de serviços, em Três Lagoas. Por ser feriado, os bancos, lotéricas, agências dos Correios e o comércio não vão funcionar. Já alguns estabelecimentos terão horário especial. Por isso, é sempre bom saber o que e o que fecha nesta quinta e na sexta-feira (12).

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público na quinta-feira. O atendimento volta ao normal na sexta-feira (12).

Auxílio Emergencial

O benefício pago pelo governo federal fica suspenso na quinta-feira por conta do feriado. De acordo com o calendário de pagamento, ele volta a ser creditado na sexta-feira para mais de 2 milhões de beneficiários nascidos em novembro. Já, no sábado (13), para 2 milhões nascidos em dezembro.

Correios

Os Correios ficam fechados no feriado e o atendimento volta a funcionar normalmente na sexta.

Supermercados

Os principais supermercados da cidade informaram que somente na quinta-feira vão funcionar em horário especial: das 7h às 18h. Nos outros dias da semana o atendimento será normal.

Repartições públicas

A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo na sexta-feira para os servidores públicos em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta.

O governo do estado também decretou ponto facultativo para os servidores. A determinação não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como serviços de saúde, educação, fiscalização de trânsito, coleta de lixo, limpeza pública, segurança pública.