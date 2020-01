EXPECTATIVA Venda de fantasias de Carnaval gera otimismo no comércio de Três Lagoas Lojas do varejo estão com estoque reforçado para quem pretende cair na folia

22 JAN 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A proximidade do Carnaval começa a gerar otimismo no comércio de Três Lagoas. A cidade está no ritmo da festa desde o início do ano. As lojas trocaram as roupas brancas de Ano Novo das vitrines por fantasias de super-heróis. As estampas têm brilho, glitter e muita cor.

"Estamos na expectativa de aumentar em pelo menos 10% nossas vendas com o Carnaval. A loja se prepara com mais estoque e devemos até ampliar o horário de atendimento ao público", diz a vendedora Jaqueline Araújo.

Há opções de todos os tipos e a baixo custo. É possível cair na folia bem vestida por menos de R$ 50.

O comércio também aguarda pelos foliões que pretendem fazer a própria festa. Lojas de decoração para festas estão com as prateleiras lotadas de máscaras, confetes e serpentinas. O preço médio para uma festa para até 10 pessoas é de aproximadamente R$ 200.