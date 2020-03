TRêS LAGOAS Vendas caem no Shopping Popular depois da alta do dólar Comerciantes reduziram viagens para o Paraguai onde compram mercadoria

16 MAR 2020 - 15h:30 Por Gisele Mendes

O dólar opera em forte disparada. Na semana passada, a moeda americana alcançou a casa dos R$ 5 pela primeira vez na história, após a OMS (Organização Mundial de Saúde) ter classificado pandemia para o coronavírus. Essa alta reflete, diretamente, nos comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas. Isso porque, a grande maioria compra as mercadorias no Paraguai, país vizinho, que vende em dólar.

De acordo com Alessandra Madia, presidente da Associação do Shopping Popular, para driblar a alta, os comerciantes reduziram as viagens ao Paraguai, que eram realizadas semanalmente, e optaram por não estocar produtos. “Estamos enfrentando queda nas vendas desde o começo do ano e agora piorou com o dólar alto”, destacou.

As vendas caíram em aproximadamente 40%. Corredores vazios, no Shopping Popular, são cada dia mais frequentes e essa queda pode ser ainda mais relevante depois que os lojistas repassarem a alta. “Chegará um momento em que não conseguiremos mais segurar os valores. Infelizmente, o consumidor final também será afetado”, destacou o comerciante, Divino Sampaio.

Nesta segunda-feira (16), o dólar chegou a R$ 4,98.