'MAGRELA' Vendas de bicicletas em Três Lagoas registra aumento de 50% O mercado de bicicletas vive um momento histórico no Brasil

3 NOV 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

O mercado de bicicletas vive um momento histórico no Brasil. Os dados apontam a sustentação do segmento: o crescimento foi de 118% nas vendas de bicicletas no Brasil, em Três Lagoas os lojistas comemoram a melhor fase nas vendas de bicicletas, e o mercado registrou um aumento de 50%, entre 15 de junho e 15 de julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números são da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas).

Confira: