'MAGRELA' Vendas de bicicletas no Brasil tiveram aumento de 118% em julho Levantamento mostra que aumento foi de 19% em relação ao mês anterior

26 OUT 2020 - 07h:30 Por Da redação/Israel Espíndola

O mercado de bicicletas vive um momento histórico no Brasil. Se entre maio e junho houve um aumento médio de 50% no número de vendas em relação ao ano passado, em julho os dados apontam a sustentação do segmento: o crescimento foi de 118% nas vendas de bicicletas no Brasil entre 15 de junho e 15 de julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números são da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), registrados após uma pesquisa com mais de 40 empresas associadas à entidade.

Em relação ao período anterior (de 15 de maio a 15 de junho), o aumento é de 19% nas vendas de bicicletas – o que aponta para um crescimento sustentado de todo o mercado nacional. A alta procura segue uma tendência encontrada em várias partes do mundo por conta da pandemia: aos poucos, com a retomada das atividades, as pessoas estão procurando um meio de transporte mais seguro, para manter o máximo de distanciamento social possível.

“De acordo com informações de lojistas, o aumento se deu especialmente porque a população procura por soluções para evitar as aglomerações do transporte público. Seguindo, inclusive, recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Neste aspecto, a bicicleta é uma excelente opção, pois tem um valor bem mais acessível do que motocicletas e ainda contribui para a saúde e para o meio ambiente, já que não poluem. As pessoas também estão procurando se exercitar de uma forma segura, com distanciamento, e a bicicleta pode proporcionar essa segurança”, explica André Ribeiro, vice-presidente da Aliança Bike.

O levantamento divulgado nesta semana apontou para o mesmo perfil de consumo da pesquisa de junho. Destaque para os modelos chamados de “bicicletas de entrada”, com valores para o consumidor final entre R$ 800,00 e R$ 2.000,00. Estas bicicletas são utilizadas normalmente para transporte, lazer e exercícios físicos de baixo impacto.