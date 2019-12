SALDO POSITIVO Vendas de Natal superam expectativas e apresentam crescimento É o mais forte crescimento do comércio varejista para esta época do ano, desde 2014

28 DEZ 2019 - 15h:30 Por Ana Cristina Santos

Balanço divulgado nesta semana pela Alshop (Associação dos Lojistas de Shopping), as vendas natalinas deste ano superaram as do ano passado em 9,5%. É o mais forte crescimento do comércio varejista para esta época do ano, desde 2014.

Em Três Lagoas, as vendas do varejo também superaram as expectativas, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio varejista, Sueide Silva Torres. “Tivemos uma Natal diferente dos anos anteriores. Tivemos um comércio movimentado, com pessoas comprando”, destacou.

Os setores de vestuário (roupas, calçados e confecções) foram os que tiveram maior concentração de vendas, na avaliação de Sueide.

A parte de comemorações da data, em bares, restaurantes e locais de lazer, também teve movimentação intensa nesse período, segundo o empresário. “Depois vêm outros setores e produtos que tiveram valores um pouquinho mais altos, mas que, mesmo assim, também tiveram boas vendas”, destacou.

Mesmo com a concorrência do shopping center, que entrou em funcionamento na semana anterior a do Natal, Sueide disse que o comércio três-lagoense não foi afetado e “teve um bom lucro” nesse período.

Pesquisa divulgada pela Fecomercio (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul), realizada em parceria com o Sebrae, estimou que as vendas de Natal e as comemorações com as festividades de final de ano movimentariam R$ 38,9 milhões no comércio de Três Lagoas. Desse total, R$ 26,2 milhões são referentes às compras de Natal e R$ 12,6 milhões em comemorações.