ELEIÇÕES 2020 Venturoli diz que está preparado para ser prefeito de Três Lagoas Pré-candidato do Republicanos diz que tem recebido muito apoio para disputar a prefeitura

15 AGO 2020 - 06h:25 Por Ana Cristina Santos

Dando sequência a séria de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, o convidado do RCN Notícias desta semana, foi o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Fabrício Venturoli, do Republicanos.

Fabrício disse que está preparado para administrar Três Lagoas e fazer a diferença. “Temos o melhor projeto para administrar a cidade. A população quer um projeto novo para Três Lagoas”, disse.

Com o orçamento que Três Lagoas tem, de mais de R$ 700 milhões, Fabrício disse que dá para ser feito muita coisa na cidade. Para Venturoli, Três Lagoas precisa de gestão, de organização e coerência. “Na minha gestão, tudo isso será aplicado”, destacou.

O pré-candidato a prefeito do Republicanos já disputou uma eleição para deputado federal, tendo 9,5 mil votos, depois foi vice- candidato a prefeito na chapa encabeçada por Jorge Martinho, tendo 18 mil votos. Na eleição passada, saiu candidato a deputado estadual tendo 14 mil votos. “A gente vem crescendo eleitoralmente”, destacou.

Fabrício disse que vem se preparando para disputar a prefeitura da cidade, e que tem recebido o apoio de muitas pessoas, inclusive da classe evangélica. Destacou que sua vida é pautada em valores cristãos. Fabrício é casado, tem três filhas, e mora em Três Lagoas há mais de 12 anos.

Disse que desde os 16 anos é independente. É formado em educação física, tendo trabalhado como professor nesta área. Além disso, é bacharel em Direito, é graduado em teologia, e fez um curso em gestão de tecnologia da informação. “Me sinto preparado para essa nova missão”, ressaltou.

Para Venturoli, Três Lagoas precisa de uma gestão mais organizada. Ele disse que o seu plano de governo prevê avanços em várias áreas, por exemplo, na geração de emprego e renda. “Não podemos aceitar uma política que a gente venha perder empresas. O incentivo é importante, mas têm data para acabar. O que precisa é trazer indústrias que deem sequência ao valor agregado da celulose, pois essas empresas não vão sair daqui. O prefeito tem um papel importante para atrair indústrias”, destacou

O pré-candidato ddestacou ainda que é preciso haver mudanças na saúde, em infraestrutura, entre outros setores. Fabrício disse que faz parte de um grupo de oposição a atual administração. Ele disse que seu projeto é sólido e que, nesse momento não abriria mão da cabeça de chapa na disputa da prefeitura, pois está preparado para essa disputa.

Quanto ao vice, disse que, em breve, será definido, já que as convenções serão de 31 de agosto a 16 de setembro.