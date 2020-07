BASTIDORES Vereador diz que já fez várias denúncias no MP, mas não foram adiantes Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

8 JUL 2020 - 19h:17 Por Da redação

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

O vereador de Três Lagoas, Renée Venâncio (PL), disse que é muito estranho quando uma pessoa declara patrimônio zero e depois aparece com fazenda. “As provas são cabais”, declarou.

DENÚNCIA EM VÃO

Ainda segundo o vereador Renée Venâncio, ele já fez várias denúncias no Ministério Público, mas a maioria não foi adiante. “A impunidade, a desonestidade, infelizmente açoita o lombo do povo”, declarou.

APROVOU

O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, André Bittencourt (PSDB), concordou com o adiamento das eleições para novembro deste ano. Disse que a decisão é melhor do que adiar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores.

CAPITÃO CONTAR

O deputado estadual de Mato Grosso do Sul, o capitão Contar do PL, encaminhou uma denúncia para a Câmara de Vereadores de Três Lagoas sobre um possível superfaturamento na compra de equipamentos voltados para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Os vereadores de oposição pediram providências e encaminharam a denúncia ao Ministério Público, já os vereadores de oposição afirmaram que não existem irregularidades e nem superfaturamento na compra dos equipamentos.