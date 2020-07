INDICAÇÃO Vereador Gilmar pede que aulas da Rede Municipal sejam transmitidas pela TV aberta Parlamentar argumenta que TV é um equipamento acessível e que todos têm em casa

2 JUL 2020 - 09h:00 Por Da redação

Durante sessão na Câmara de Vereadores nesta semana, o vereador Gilmar Garcia (PSB), solicitou de maneira formal que a Prefeitura de Três Lagoas tome providências urgentes e viabilize a preparação de um grupo de professores para produzir aulas multidisciplinares e dê início à transmissão das videoaulas e outros conteúdos pedagógicos por um canal de TV aberto e a criação de uma plataforma que permita que os estudantes da rede municipal de Três Lagoas, tenham acesso gratuitamente as videoaulas durante o período do isolamento social provocado pelo combate à COVID-19.

Ele argumentou que um aparelho de TV é um equipamento acessível que todos têm em casa, ao contrário de computador e acesso à internet. “Tal medida se justifica em virtude da necessidade de distanciamento social e possibilitará que alunos e professores prossigam com as atividades pedagógicas, facilitando o desafio de dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem de todos”, defendeu o vereador.

Gilmar, também sugeriu que além de preparar os professores, que o conteúdo produzido seja padronizado e seguindo as regras de inclusão de todos os alunos da rede.

Sobre a plataforma de estudos o vereador explicou que seria sim, interessante, que disponibilizassem um bom material de estudos para os alunos da rede. “Infelizmente teríamos que ter um estudo da real situação de cada família e de cada aluno para ter acesso a plataforma e seus conteúdos, desde o aparelho de transmissão à disponibilidade de internet gratuita para as famílias que não tem acesso e as família de baixa renda incluídas nos programas do Governos Federal”.